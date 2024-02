Le non passage des bus de transport des élèves, par certaines zones dans le gouvernorat de Bizerte, dont Tinja, Sidi Mansour, et Menzel Bourguiba, s’explique par l’infrastructure routière délabrée, en plus des fortes possibilités de déraillement notamment, lors d’une chute de pluie, a affirmé le ministre du transport, Rabii Majidi.

Intervenant mardi lors d’une plénière consacrée à la réponse aux questions orales des députés, le ministre a précisé que cette décision est le résultat d’un constat effectué par des responsables d’exploitation de la société et des autorités régionales.

Majidi a ajouté, lors de sa réponse à la question de la députée Majda Ouerghui, que la société régionale du transport de Bizerte, assure le transport des élèves en partance et à destination des établissements éducatifs selon des dessertes régulières, (matin et après-midi), à l’instar de Bir Soula et Sidi Mansour, à partir des stations de rassemblement jusqu’aux zones possédant l’infrastructure routière adéquate.

Ces régions comptent en effet, a-t-il dit, des routes montagneuses étendues sur des kilomètres empêchant le passage des bus, en raison du manque d’aménagement, c’est pourquoi les élèves sont appelés à rejoindre la station de rassemblement.