10 créations parmi 51 reçues par la direction du Festival de la chanson tunisienne ont été retenues par la commission de sélection, informe mardi le comité directeur de la 22ème édition du Festival de la chanson tunisienne qui se tiendra du 14 au 16 mars 2024 sous le signe “Pour toi Palestine”.

La commission de sélection réunit le compositeur et maestro Abderrahmane Ayadi, le poète et académicien Khaled Waghlani, l’instrumentaliste et académicien Anis Klibi, le maestro Mohamed Bouslama, le chanteur et compositeur Slim Dammak ainsi que l’arrangeur et musicien Sami Maatougui.

En attendant de dévoiler les grandes lignes de ce prochain rendez-vous musical autour de la résistance palestinienne, la directrice de l’édition 2024 Saloua Hfaiedh a, dans un extrait vidéo diffusé sur la page du festival évoqué “une programmation exceptionnelle pour une édition spéciale sur tous les plans”.