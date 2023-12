La Tunisie, représentée par Leila Belkhiria, présidente de la Chambre Nationale des Femmes Chefs d’Entreprises (UTICA), présidera le réseau d’associations de femmes d’affaires en provenance de la région EMEA (Europe, Middle East, Africa), Women in Business.

L’annonce a été faite, lors d’un événement de réseautage organisé, vendredi, au siège de l’UTICA, par le réseau “Women in Business Network” en collaboration avec la Chambre Nationale des Femmes Chefs d’Entreprises, en présence des représentantes des 8 associations des femmes cheffes d’entreprises des pays membres de ce réseau: Tunisie, Algérie, Liban, Egypte, Allemagne, Sénégal et Côte d’Ivoire.

Cet événement vise à favoriser la collaboration et les liens entre les femmes d’affaires, les entrepreneures et les jeunes leaders féminins partageant une vision unifiée du progrès.

L’objectif principal de l’événement est de rassembler les membres du réseau, en leur fournissant les connaissances, le partage d’expertise et les connexions nécessaires pour stimuler la croissance de leurs entreprises et de leurs vies professionnelles. Il vise également à habiliter les participantes à identifier et à créer de nouvelles opportunités, tant au niveau national qu’international. Women in Business (WiB) est un réseau d’associations de femmes d’affaires en provenance de la région EMEA (Europe, Middle East, Africa).

Présent dans sept pays avec huit associations membres, regroupant plus de 4000 femmes entrepreneures, sa mission tourne autour de la promotion de la participation accrue des femmes dans la création d’une économie plus prospère et la promotion d’idées innovantes.

Ce réseau favorise également l’accès des femmes à des postes de direction et soutient celles parmi elles qui aspirent à créer leurs propres entreprises ou celles qui possèdent déjà une. L’idée centrale est de les doter de connaissances spécialisées et d’un groupe solide et puissant de connexions dont elles ont besoin pour réussir.