Le Fonds TASDIR+, en collaboration avec la Chambre nationale des femmes chefs d’entreprise, a organisé, mardi 15 janvier 2019 à la Maison de l’Exportateur, une table ronde avec les femmes managers tunisiennes.

Plus d’une cinquantaine de dirigeantes d’entreprises ont pris part à l’événement qui avait pour but d’éclairer sur le potentiel à l’export des entreprises tunisiennes qui sont dirigées par des femmes et de booster celles qui sont prêtes à se positionner durablement sur les marchés internationaux par l’export ou l’implantation commerciale à l’étranger.

Dans ce cadre, Riadh BEZZARGA, directeur-coordinateur du Fonds, a saisi cette occasion pour féliciter Leila Belkhiria Jaber (la présidente de la Chambre) pour le nombre et la qualité de la présence à cette table-ronde. Un grand nombre de secteurs d’activités y sont représentés, à l’instar de l’agriculture, l’artisanat, le consulting, les nouvelles technologies, le tourisme alternatif, la décoration & design, l’enseignement supérieur privé et le textile.

Suite à la présentation du Fonds TASDIR+ et son mode d’accompagnement des entreprises, les dirigeantes tunisiennes se sont montrées fortement motivées pour y adhérer et à se lancer sur de nouveaux marchés internationaux. Elles ont été non seulement séduites par les modes d’appui du Fonds qui met à leur disposition une enveloppe financière conséquente et un appui technique de ses experts, mais également par le concept avant-gardiste du programme qui est totalement numérisé et géré à distance (une première en Tunisie) ainsi que par la célérité de ses interventions et la transparence de son mode de fonctionnement.

Leila Belkhiria Jaber a confirmé tout le potentiel d’un grand nombre d’entreprises dirigées par les femmes et leurs aptitudes à se positionner sur les marchés internationaux.

Elle a également montré un vif intérêt pour une collaboration active entre la Chambre qu’elle préside et le Fonds TASDIR+ pour l’appui d’un ensemble d’entreprises sur certains marchés d’intérêt stratégique. Des premières pistes ont été abordées notamment celles de l’ouverture d’une plateforme commerciale commune multi-entreprises aux Etats-Unis et en Afrique de l’Ouest.

Il est à signaler que TASDIR+ compte plusieurs réussites d’entreprises dirigées par des femmes dans son programme. Il compte surfer sur cette dynamique pour multiplier le nombre d’entreprises adhérentes qui sont managées par la gente féminine.

Il est à rappeler que TASDIR+ organisera une seconde table ronde avec les femmes chefs d’entreprise de la région du sud le vendredi 08 février 2019 à Sfax. Une troisième rencontre pour la région de Sousse et du Centre sera également programmée lors de la 2ème quinzaine du mois de février.

Pour mémoire, le Programme TASDIR+ est fiancé par la Banque mondiale pour un montant global de 17 millions d’euros et dont l’objectif final est la diversification des marchés pour les entreprises tunisiennes.