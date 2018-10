Le XVIIe sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de la Francophonie s’est ouvert ce jeudi 11 octobre à Erevan, capitale de l’Arménie, au centre “Karen Demirchyan”, en présence de 84 délégations.

Le président de la République tunisienne, Béji Caïd Essebsi, y conduit la délégation tunisienne composée notamment du ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, de l’ambassadeur délégué permanent de la Tunisie auprès de l’UNESCO, Ghazi Gheraïri, et du représentant personnel du chef de l’Etat auprès de l’Organisation internationale de la Francophonie, Férid Memmiche.

Caïd Essebsi doit s’entretenir, cet après-midi, avec ses homologues français, Emmanuel Macron, libanais, Michel Aoun, et arménien, Arman Sarkisian, selon le service de presse de la présidence de la République.

Le thème de cette édition: “Vivre ensemble, respecter la solidarité, les valeurs humanitaires et la diversité comme fondement de la paix et de la prospérité dans l’espace francophone” offrira, selon l’Organisation internationale de la Francophonie, une occasion de réflexion sur la Francophonie de paix, de solidarité et de développement.

Officiellement, le nombre de francophones dans le monde a atteint 900 millions, dont 300 millions de locuteurs, selon le dernier rapport de l’Observatoire de la langue française, lancé ce jeudi en marge du XVIIe Sommet.

A noter qu’un hommage a été rendu, en début de séance, à la mémoire du chanteur français, d’origine arménienne, Charles Aznavour, disparu le 1er octobre 2018.

Le Sommet se tient les 11 et 12 octobre. Une déclaration sera signée pour clôturer ce sommet biennal.