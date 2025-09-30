Les préparatifs en cours de la 46e Conférence ministérielle de la Francophonie ont été au centre de l’entretien entre le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, et la Secrétaire Générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo.

La rencontre s’est tenue en marge des travaux de la 80e session de l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York.

La 46e conférence ministérielle de la Francophonie, prévue à Kigali, au Rwanda, les 19 et 20 novembre prochain, aura pour thème principal “Le rôle de la Femme dans l’espace francophone, trente ans après la Conférence de Beijing”, selon un communiqué publié lundi par le ministère des Affaires étrangères.