L’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) a annoncé, mercredi, l’ouverture de l’appel à candidatures pour le Fonds Image de la Francophonie, destiné à soutenir la production et la finition d’œuvres cinématographiques francophones.

Les candidatures pour la première session 2026 sont désormais ouvertes pour les projets dans le cadre du volet « cinéma-fiction ». Les producteurs, réalisateurs et sociétés de production sont invités à soumettre leurs dossiers avant la date limite du 31 mars 2026, via le site de l’OIF.

Ce Fonds soutient chaque année le développement, la production ou la finition de films et séries documentaires, de fiction ou d’animation, issus des pays du Sud. L’éligibilité des candidats est déterminée par la nationalité du réalisateur et la société de production, les projets devant respecter les critères définis par le règlement.

Outre le volet « cinéma-fiction », les appels à candidatures pour 2026 se dérouleront selon le calendrier suivant : les projets de documentaires pourront être soumis du 23 mars au 12 avril 2026, les séries entre le 13 avril et le 3 mai 2026, et la deuxième session de cinéma-fiction se tiendra du 25 mai au 14 juin 2026.

Le Fonds allouera des aides financières pouvant atteindre 100 000 euros pour la production de longs-métrages et de séries. Des financements spécifiques sont également prévus pour le développement et la finition des projets.

Des réunions d’information en ligne seront organisées pour accompagner les candidats dans la préparation de leur dossier. Les projets éligibles peuvent inclure des œuvres de fiction, de documentaire et d’animation, avec une attention particulière portée aux projets favorisant la coproduction et la distribution dans l’espace francophone.

Pour plus d’informations et pour s’inscrire à l’appel à candidatures, les professionnels intéressés peuvent consulter le site officiel de l’OIF.