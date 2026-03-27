Les journées du film francophone ” Cine F ” auront à Tunis, Sousse et Sfax avec 15 films de 13 pays, une manifestation portée par le Groupe des ambassadeurs francophones de Tunisie (GAF), et coordonné par La Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie. Les projections se dérouleront du 9 au 25 avril 2026, aux Instituts français de Tunisie (IFT) à Tunis, à Sousse et Sfax, et au Centre d’art B7L9.

CineF veut illustrer la vitalité et l’ancrage international de la francophonie de Tunisie, Argentine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Côte d’Ivoire, République démocratique du Congo, France, Grèce, Maroc, Serbie, Suisse ainsi que la Wallonie-Bruxelles (Belgique), indique la Délégation de Wallonie-la Wallonie-Bruxelles dans un communiqué dont TAP a reçu une copie.

Cette programmation se veut un espace de rencontres, de récits et d’émotions, dédié à la richesse et à la pluralité du cinéma francophone.

Les films composent cette édition couvrent une grande variété de tonalités composées de thriller politique, drame, récits d’exil, patrimoine, enfance, enjeux contemporains liés à l’intelligence artificielle, égalité, quête d’identité ou encore humour.

Le festival s’ouvre avec ” Par-delà les montagnes ” de Mohamed Ben Attia (Tunisie). Ce drame familial sera projeté à l’IFT (Tunis) le 9 avril.

La Bulgarie est représentée par ” Sylvie Vartan : Par Amour ” de Emma Konstantinova, projeté à la station d’art B7L9 le 10 avril.

Le Maroc présente deux films ” Empreintes du vent” de Leila Triqui, projeté à l’IFT (10 et 24 avril) et à l’Institut Français de Sousse (17 avril) et ” Indivision” de Leila Kilani, projeté à la station B7L9 (La Marsa) le 10 avril.

La Côte d’Ivoire présente” Marabout Chéri ” de Kadhy Touré et Luis Marques, projeté à l’IFT le 11 avril.

Le Canada propose ” “La Mort n’existe pas ” de Félix Dufour-Laperrière, présenté à l’IFT le 11 avril.

La Suisse sera à l’affiche avec le film ” Qui vit encore ” de Nicolas Wadimoff et Lyana Saleh, projeté à la station B7L9 le 11 avril.

L’Argentine est représentée par ” El Presidente ” de Santiago Mitre, un thriller politique sur la corruption au sommet de l’État. Il sera montré à l’IFT le 16 avril.

L’Autriche propose ” Les Rêvés “de Ruth Beckermann, centré sur la correspondance entre Bachmann et Celan. Les projections auront lieu à l’IFT les 17 et 24 avril.

Côté animation, le public peut découvrir ” Flow le chat qui n’avait plus peur de l’eau ” de Gints Zilbalodis (coproduction Belgique/France/Lettonie) sera présenté à l’IFT le 18 avril.

La République Démocratique du Congo est à l’honneur avec ” Rumba Royale ” de Yohane Dean Lengol et Hamed Mobasser, projeté à l’IFT le 23 avril.

La Belgique est doublement représentée avec ” Jeunes Mères ” des frères Luc et Jean-Pierre Dardenne, projeté à la station B7L9 (La Marsa) le 11 avril et à l’Institut Français de Sousse le 18 avril.

La France propose ” Mars Express ” de Jérémie Périn, projeté à l’IFT (11 et 25 avril) et à l’Institut Français de Sfax (25 avril).

La Grèce est représentée par ” My name is Eftihia ” de Angelos Frantzis, projeté à l’IFT le 18 avril.

La Serbie sera à l’affiche avec ” Le Roi des Aulnes ” de Goran Radovanovic, projeté à l’IFT les 17 et 25 avril.