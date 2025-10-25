L’Alliance Française de Tunis organise dans le cadre du Mois de la Roumanie, une table ronde intitulée “Francophonie, traduction et littérature”, et ce, le mercredi 29 octobre 2025 à 18h00 dans ses locaux à Tunis. Cette activité qui s’inscrit dans la dynamique du forum culturel “La Fabrique des Arts”, se veut une occasion qui croisera les regards d’auteures représentant la Tunisie et la Roumanie sur les enjeux de la création littéraire en français, afin de tisser des voix et des sensibilités qui se rejoignent autour de l’avenir de l’écriture en langue française.

Cette rencontre, réunira trois auteures à savoir l’essayiste, éditrice et universitaire roumaine Simona Modreanu, l’universitaire et écrivaine tunisienne Wafa Ghorbel et l’universitaire roumaine Raluca Dimian, toutes engagées dans la circulation des idées, le dialogue des cultures et la mise en lumière de la vitalité francophone.

Au cœur de cette rencontre à trois voix féminines se déploiera la francophonie en tant qu’espace fécond de création, la traduction littéraire envisagée comme passerelle essentielle entre les univers culturels, la mobilité des œuvres et des imaginaires à travers les frontières et la place singulière du français dans le paysage littéraire contemporain, portée par une diversité d’expériences, de contextes et d’inspirations qui façonnent la littérature francophone dans toute sa richesse et sa pluralité.