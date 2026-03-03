L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a lancé lundi, un appel à projets intitulé « Écritures et (co)productions », destiné à soutenir le développement et la production d’œuvres francophones dans les secteurs du livre, du spectacle vivant et du cinéma.

L’initiative vise à renforcer les capacités de production et à favoriser les partenariats interrégionaux, notamment entre acteurs du Sud et du Nord de l’espace francophone.

L’appel est ouvert du 2 mars au 2 avril 2026. Les résultats seront annoncés en juin, à l’issue d’une évaluation menée par une commission de professionnels des secteurs concernés. Les projets seront évalués selon des critères de pertinence, de faisabilité et de capacité financière.

Pour le volet édition, sont notamment éligibles la publication à compte d’éditeur d’œuvres inédites, les projets de coédition entre maisons situées dans des pays différents ainsi que la traduction vers le français.

Dans le spectacle vivant, l’appel soutient l’écriture scénique et la coproduction de créations, avec une attention particulière aux formes intégrant des dimensions numériques ou immersives.

Pour le cinéma, il appuie des ateliers et rencontres de coproduction ainsi que des mécanismes innovants visant à renforcer la solidité des projets en phase de financement.

L’appel est ouvert aux maisons d’édition, compagnies de spectacle vivant, sociétés de production audiovisuelle, associations et entreprises culturelles légalement enregistrées dans l’un des 90 États et gouvernements membres de l’OIF et justifiant d’au moins trois ans d’expérience.

Les personnes physiques, les collectifs non constitués juridiquement ainsi que les projets relevant de l’autoédition ou de l’édition publique non commerciale ne sont pas éligibles. Une seule candidature est autorisée par entité.

Les projets retenus devront être mis en œuvre sur une période de six à vingt-quatre mois à compter de la signature du protocole d’accord de subvention.

L’appel est doté d’une enveloppe financière, avec des subventions accordées aux projets sélectionnés.

Inscrit dans le cadre du programme « Industries culturelles et découvrabilité », l’appel entend répondre aux fragilités persistantes des chaînes de production et de diffusion dans plusieurs espaces francophones. L’OIF précise que cette édition constitue une expérimentation visant à identifier et soutenir des modèles de collaboration exemplaires susceptibles d’être reproduits.

Elle envisage la reconduction et l’élargissement progressif de l’initiative en fonction des résultats obtenus et des ressources disponibles.

Selon l’UNESCO, les industries culturelles représentent 3,1 % de la production mondiale et figurent parmi les secteurs les plus dynamiques en matière d’emploi.

Pour plus d’informations et l’accès aux formulaires de candidature, les porteurs de projets sont invités à consulter le site de l’OIF.