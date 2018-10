Le ministre allemand de la Coopération économique et du Développement, Gerd Müller, a souligné les “solides liens” entre les deux pays et la volonté de l’Allemagne d’aider la Tunisie à consolider le processus de transition démocratique et assurer l’essor économique.

S’exprimant au terme d’un entretien avec Youssef Chahed, le chef du gouvernement tunisien, dans l’après-midi de mercredi 10 octobre 2018 à Dar Dhiafa à Carthage, Muller a annoncé la conclusion au cours de sa visite de 7 accords et mémorandums d’entente pour la consolidation des investissements allemands en Tunisie, la promotion de la formation professionnelle et le soutien du secteur privé et du secteur agro-alimentaire.

Le ministre allemand qui effectue une visite de travail en Tunisie, du 10 au 11 octobre, a fait état d’autre part d’un accord pour la consolidation de la coopération bilatérale entre les universités professionnelles en matière de tourisme “d’autant que la Tunisie reste la destination privilégiée du touriste allemand”.

Il a également mis l’accent sur l’importance de la coopération dans le domaine agricole.

Müller a réaffirmé par ailleurs le soutien de son pays à la Tunisie dans ses négociations avec l’UE pour ouvrir plus de marchés aux produits tunisiens.

La visite du ministre allemand porte sur la signature de cinq déclarations d’intention avec la Tunisie, dans divers domaines économiques, pour un montant total de 1,7 milliard d’euros (5,508 milliards de dinars), selon l’ambassade d’Allemagne en Tunisie.