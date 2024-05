80 petites et moyennes entreprises (PME), sur un total de 100 entreprises bénéficiaires du programme de coopération Tuniso-allemand, SME Business Training and Coaching Loop, ont réussi à améliorer leur rentabilité et à surmonter les difficultés rencontrées après la pandémie de Covid-19, selon une première évaluation du projet, a indiqué mercredi, la ministre de l’industrie, de l’énergie et des mines, Fatma Chiboub Thabet.

Intervenant en marge de la cérémonie de restitution et de remise des attestations, organisée, mercredi, à Hammamet, la ministre a affirmé que ce programme qui s’est étalé sur 9 mois, a offert un encadrement technique et un appui au profit de 100 PME actives dans les différentes régions du pays et opérant dans les secteurs du textile, de l’habillement, des industries agro-alimentaire, de l’électricité et des services.

Ce projet qui a pris en considération la spécificité de chaque entreprise a contribué au renforcement des compétences des entreprises bénéficiaires dirigées par des jeunes entrepreneurs en introduisant notamment des mécanismes et des méthodes de gestion innovants et adoptant une meilleure gestion des ressources humaines permettant de booster l’exportation et la commercialisation numérique.