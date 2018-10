Le Président Rustam Minnikhanov, de la république du Tatarstan, l’une des Républiques de la Fédération de Russie, va effectuer une visite officielle en Tunisie, les 15 et 16 octobre courant.

Un ” Forum d’Affaires Tunisie-Tatarstan ” se tiendra le 16 octobre 2018 à Tunis, à l’occasion de cette visite. Présidé par le président Minnikhanov et Omar BEHI, Ministre du Commerce, il verra la participation d’une importante délégation d’Hommes d’Affaires tatares, conduite par Albert Karimov, Vice Premier Ministre et Ministre de l’Industrie et du Commerce.

Cette rencontre aura pour objectif de favoriser le développement de la coopération économique entre le Tatarstan et la Tunisie dans divers secteurs à l’instar des TIC, de l’agroalimentaire, de l’automobile, de l’aéronautique, de l’énergie, du maritime, et de la santé.

Le forum est organisé par l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur ” FIPA-Tunisia ” , en partenariat avec le Centre de Promotion des Exportations ” CEPEX “.

Le Tatarstan, l’une des régions les plus prospères de la Russie, possède sur son territoire les puits les plus productifs du gisement du “Second-Bakou”. Aussi, la valeur de sa production industrielle (pétrochimie, plastiques, pneumatiques, engrais, machines-outils, automobiles, électronique, informatique) est de loin supérieure à celle de l’agriculture.

La République du Tatarstan, compte une population de près de 3,9 millions d’habitants. Les Tatar représentent à peine la moitié de la population, aux côtés des Russes.