Elu meilleur site E-commerce Tunisien en 2017-2018, Picstore.tn est la première plateforme d’impression photo en Tunisie. Depuis sa création en 2015, la Start-up compte aujourd’hui 41 000 clients, 7 collaborateurs et une vingtaine de créations aussi originales les unes que les autres.

La startup affiche une progression annuelle de 130% en chiffre d’affaires et de 110% en nombre de clients. Des chiffres qui additionnés à l’expérience acquise en Tunisie lui confère une certaine maturité et des plus grandes ambitions. Les dirigeants se sentent pousser des ailes, ça tombe bien, ils envisagent de se lancer à l’international.

Un nouveau pays, une nouvelle aventure :

Après son succès en Tunisie, la startup fondée en 2015 part à la conquête du Maroc apportant l’originalité de ses produits et ses offres tout en s’adaptant à l’authenticité des goûts raffinés marocains.

Séduit par le Maroc, son peuple et son histoire et dans la continuité de son projet d’extension, Picstore Morocco installe ses bureaux au quartier « Maarif » à Casablanca. La plateforme marocaine Picstore.ma a été lancé le 02/10/2018 et la filiale marocaine sera dirigé par M. Redouane Barbouche un jeune entrepreneur Tuniso-marocain, ambitieux et très proche des deux cultures traduisant la proximité et fraternité entre les deux pays.

Partenariat et logistique

Grace à l’expertise de son partenaire monétique le CMI (Centre de la Monétique Interbancaire), Picstore.ma donne la possibilité à ses clients de payer leurs commandes en ligne en toute sécurité. Niveau logistique Picstore.ma n’est pas en reste de l’innovation en associant son nom à la startup marocaine SpeedBox, pionnière de la livraison en Points Relais au Maroc.