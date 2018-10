Les résultats du premier baromètre du commerce électronique en Tunisie révèlent que 67% des Tunisiens sont satisfaits du rendement des sites du commerce électronique et des produits, alors que 25% d’entre eux ne le sont pas.

Ce même baromètre, qui a concerné un échantillon de 1.065 personnes, démontre que 79% des sondés ont exprimé leur intention de s’approvisionner dorénavant auprès des sites électroniques ou des réseaux sociaux qui proposent différents produits à la vente.

Ainsi, au cours des douze derniers mois, 58% des personnes sondées ont acquis des marchandises en ligne.

L’expert en commerce électronique, Walid Kooli, a affirmé, mardi 2 octobre 2018, au cours d’une conférence de presse organisée à l’Institut national de la consommation (INC) à Tunis, à l’occasion de la présentation des résultats du premier baromètre du e-commerce en Tunisie, que 64% des achats ont été effectués sur les sites tunisiens.

Concernant les produits achetés, l’expert a souligné que les réservations de voyage et le paiement des factures ont accaparé 54% des transactions en ligne. L’acquisition d’articles de sport et de loisirs a été effectuée par 49% des interviewés. Suivent les achats de vêtements et d’accessoires (47%), d’équipements électroniques et électriques (43%).

Les achats en ligne se font à 60% par la carte bancaire et à 20% avec le e-dinar.

Les premiers résultats du baromètre réalisé pendant la période s’étalant entre le 23 mai et le 23 août ont révélé que la moyenne de la valeur des achats en ligne est estimée à 198 dinars.

Il est à rappeler que le chiffre d’affaires du secteur a atteint, au cours du premier semestre 2018, près de 92 MDT, soit une hausse de 30% par rapport à 2017.

L’expert indique que 55% des interviewés sont insatisfaits en raison de la réception de produits non conformes à ceux exposés sur le site, et 35% le sont à cause de la non réception des produits dans les délais impartis.

En outre, 20% sont mécontents de la non réalisation du paiement électronique.

Walid Kôoli a fait observer que 72% des enquêtés ont recours à l’achat à distance, vu leur refus de s’orienter vers les lieux du commerce pour acquérir leurs achats; 49% d’entre eux estiment que les prix dans le e-commerce sont abordables et 48% trouvent ce qu’ils veulent d’une manière rapide et facile.

D’après le baromètre, les personnes ayant recours aux achats en ligne se situent dans la tranche d’âge entre 30 et 39 ans et sont des promus de l’enseignement supérieur. Et que 70% des acheteurs sont de sexe masculin.

L’expert a fait valoir que le commerce électronique en Tunisie gagne du terrain, le Tunisien cherchant désormais la rapidité de l’acte d’achat sans perte de temps.

Les sites électroniques se multiplient pour atteindre 1.512 sites, mais seulement 20% sont organisés et accaparent près de 80% des transactions.

Le directeur général de l’Institut national de la consommation (INC), Tarek Ben Jazia, a fait savoir qu’un label de confiance spécifique au site du e-commerce sera lancé, lors d’une conférence internationale sur le commerce électronique qui se tiendra les 10 et 11 octobre courant.

De son côté, le président de la Chambre nationale syndicale du commerce électronique et de vente en ligne, Khalil Talbi, a évoqué la question de la prolifération du commerce électronique parallèle, faisant remarquer que son volume est devenu l’équivalent ou même dépassant le volume du commerce électronique organisé.

Ce phénomène, a-t-il dit, pose la problématique du manque de confiance en certains sites électroniques spécialisés dans le commerce en ligne, de la fraude et de l’absence de produits de qualité.