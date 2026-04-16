Un appel à candidatures au profit des PME tunisiennes du secteur des services vient d’être lancé par la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis (CCIT) en partenariat avec le Centre du Commerce International (ITC).

Cet appel, dont la date limite est fixée au 25 avril 2026, vise à sélectionner une centaine d’entreprises qui bénéficieront d’un accompagnement gratuit, structuré et de haut niveau pour renforcer leur capacité à exporter des services numériques et à accéder à de nouveaux marchés internationaux.

Le programme s’inscrit dans le cadre de l’action régionale “Renforcement du commerce électronique et du commerce numérique dans le voisinage du Sud”, cofinancée par l’Union européenne et le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), et mise en œuvre par l’ITC, avec l’appui de l’agence allemande de coopération internationale (GIZ) pour certaines composantes.

En Tunisie, la CONECT et la CCIT ont été retenues comme principales organisations d’appui aux entreprises pour la mise en œuvre de ce projet sur la période 2025-2029, dans le cadre de l’initiative “Équipe Europe : Emplois par le Commerce et l’Investissement dans le Voisinage du Sud”.

Le dispositif proposé va au-delà d’une simple sensibilisation et vise à transformer les compétences tunisiennes en offres digitales compétitives et exportables. Les entreprises sélectionnées bénéficieront notamment d’un accompagnement personnalisé comprenant l’élaboration de stratégies d’export digital, l’optimisation de leur visibilité en ligne, l’accès à des réseaux B2B internationaux, ainsi que des actions de formation et de coaching adaptées à leur niveau de maturité.

Les secteurs ciblés incluent notamment le tourisme et les loisirs, le tourisme médical, les technologies de l’information, le design digital, l’e-learning, le marketing digital, les services d’externalisation , le conseil, ainsi que l’architecture et l’ingénierie.

Ce programme intervient dans un contexte où l’exportation des services numériques s’impose comme un levier stratégique de croissance et de création d’emplois décents en Tunisie.