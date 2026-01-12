La Banque africaine de développement (BAD) a publié un manuel pratique de commerce électronique spécifiquement conçu pour les femmes entrepreneures africaines, en partenariat avec le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Intitulé « Manuel de commerce électronique pour les femmes entrepreneures africaines », ce guide vise à renforcer l’autonomisation économique des femmes en leur offrant les outils nécessaires pour réussir dans l’économie numérique. Disponible gratuitement en français, anglais et portugais, il est accessible sur la plateforme 50 Million African Women Speak (50MAWS) à l’adresse www.womenconnect.org.

Le manuel couvre l’ensemble du parcours entrepreneurial numérique : fondamentaux du e-commerce en Afrique, marketing digital, gestion des médias sociaux, présentation des principales places de marché africaines (Jumia, Takealot, EdenSouk, ANKA, Kilimall), création d’une boutique en ligne, logistique, cybersécurité et conformité réglementaire. Il s’appuie sur des études de cas réels de femmes entrepreneures du Malawi, du Congo-Brazzaville, du Burkina Faso et du Nigeria, dont certaines réalisent plus de 75 % de leurs ventes via des plateformes numériques.

Ce document s’inscrit dans le cadre de la stratégie Genre (2021–2025) et de la stratégie décennale (2024–2033) de la BAD, qui placent l’autonomisation des femmes au cœur du développement inclusif.

Il fait suite à un programme de renforcement des capacités ayant mobilisé mille femmes entrepreneures de 34 pays, soutenu par une subvention du gouvernement japonais via le mécanisme PHRDG.

« Le commerce électronique offre aux femmes entrepreneures une opportunité sans précédent de transcender les frontières géographiques, de réduire les coûts opérationnels et d’accéder à des chaînes de valeur mondiales », a souligné Dr. Jemimah Micere Njuki, Directrice du Département Genre, Femmes et Société civile à la BAD.

Avec un taux d’entrepreneuriat féminin de 25,6 % (le plus élevé au monde) et un marché africain du e-commerce estimé à 277,1 milliards de dollars en 2023, ce manuel arrive à point nommé pour accompagner les femmes dans leur transformation numérique. Il sera diffusé via les programmes d’incubation soutenus par la BAD, notamment Fashionomics Africa et le Bootcamp pour les femmes entrepreneures africaines.