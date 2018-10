Dans un souci de diversification de ses sources de financements, Baobab Tunisie a émis un premier emprunt obligataire d’une valeur de 15 millions de dinars qui a été clôturé avec succès avant la date prévue de clôture de la période de souscription. La transaction a été gérée par MAC SA…

Le succès de cet emprunt obligataire est réalisé grâce à la souscription de grands investisseurs locaux du secteur financier (assurances, banques ainsi que des organismes financiers publics de renommée). Cette marque de confiance consolidera la performance opérationnelle de Baobab Tunisie face aux nouveaux défis du secteur.

«Nous nous réjouissons de la clôture avec succès de notre premier emprunt obligataire, qui permettra à Baobab Tunisie de diversifier ses sources de financements et d’optimiser sa structure financière. Nous tenons à adresser nos vifs remerciements aux souscripteurs qui ont contribué à la réussite de cette opération», déclare Sehl Zargouni, directeur général de Baobab Tunisie.

A propos de BAOBAB TUNISIE :

Baobab Tunisie a pour mission d’offrir des services financiers accessibles et de qualité ainsi qu’un accompagnement adapté aux personnes exclues ou mal servies par le système financier classique.

Baobab Tunisie a été créée en août 2013 sous la dénomination sociale Microcred Tunisie. Elle a démarré ses activités opérationnelles en novembre 2014.

Trois ans après sa fondation, l’institution a rafraîchi sa marque et son identité visuelle en adéquation avec le groupe, pour refléter le développement de sa gamme de services et être le pionnier à marquer la transformation digitale de la microfinance.

Baobab Tunisie est une filiale du groupe Baobab, un des leaders dans l’inclusion financière digitale. Baobab offre ses services principalement à des particuliers, des micros et petites entreprises en Afrique et en Chine.

Notre mission est de libérer le potentiel de nos clients en leur offrant des services financiers simples et faciles d’utilisation.

Fondée en 2005 sous le nom de Microcred, Baobab a aujourd’hui plus de 700 000 clients et 3 900 employés au Burkina Faso, Chine, Côte d’Ivoire, Madagascar, Mali, Nigeria, RD Congo, Sénégal, Tunisie et Zimbabwe.