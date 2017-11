Partenariat Microcred-Groupe Université Centrale…  pour l’égalité des chances et l’accessibilité à une formation de qualité en Tunisie

Microcred, institution de microfinance en Tunisie, et le groupe Université Centrale ont signé, jeudi 2 novembre 2017, un accord de partenariat stratégique visant à garantir l’égalité des chances et l’accessibilité à une formation de qualité au plus grand nombre, indique un communiqué rendu public après la signature dudit accord.

Les étudiants et futurs étudiants de toutes les institutions du groupe Université centrale, IMSET et Académie d’art de Carthage pourront ainsi candidater pour bénéficier du crédit Dirassa de Microcred allant jusqu’à 3.000 dinars tunisiens destinés au financement des frais de scolarité et autres frais liés à la rentrée scolaire, précise le communiqué.

Les deux partenaires estiment que cette collaboration «… est un pas de plus vers démocratisation de l’enseignement privé de qualité, en ce sens qu’il est à même de permettre aux familles des jeunes étudiants d’investir dans leur avenir et dans une formation de qualité et à fort potentiel d’employabilité.

Le communiqué rappelle l’Université Centrale a déjà mis en place un programme d’accessibilité de sa formation en offrant, en 2012, le premier crédit étudiant, et œuvre désormais vers l’égalité des chances en offrant aux étudiants les plus méritants des bourses d’études complètes au sein de ses institutions et des bourses d’études à l’étranger au profit de ses diplômés.

A propos de Microcred Tunisie

Microcred Tunisie est une filiale du groupe international Microcred. Le Groupe Microcred, c’est plus d’un demi-million de clients dans 11 pays (France, Madagascar, Sénégal, Chine, Nigeria, Côte d’Ivoire, Mali, Tunisie, Burkina Faso, le Zimbabwe et la République du Congo).

Outre les crédits conventionnels, essentiellement les crédits aux très petites entreprises, allant jusqu’à 20.000 DT, destiné aux activités déjà existantes et leurs permettant le renforcement de leurs stock, l’acquisition de nouveaux équipements, la garantie d’un fond de roulement, Microcred Tunisie compte dans son actif une large gamme de produits, tel que le programme IRADA ciblant les jeunes porteurs de projet âgés de 18 à 35 ans.

Le crédit Dirassa objet du partenariat, allant jusqu’à 3000 Dinars, permettant aux microentrepreneurs bénéficiaires de financer tous les frais de la rentrée scolaire et de scolarisation de leurs enfants.

Microcred Tunisie compte maintenant plus de 12 000 clients grâce à un réseau de 13 agences réparties sur tout le territoire tunisien dont une agence mobile et emploie actuellement plus de 230 collaborateurs dévoués à la réalisation de sa mission.

A propos de l’Université Centrale de Tunis

L’Université Centrale est la plus grande université privée de Tunisie et dans la région du Maghreb comptant quelque 7000 étudiants répartis entre études universitaires et formation professionnelle dans les domaines de la santé, de l’ingénierie, du droit, de la gestion, du journalisme et de la communication. Pionnière, et résolument orientée vers l’international, l’Université Centrale a rejoint Honoris United Universities, 1er réseau panafricain d’enseignement supérieur privé aux standards internationaux regroupant plus de 27000 étudiants à travers 9 pays et 30 villes.

www.universitecentrale.net

A propos d’Honoris United Universities

Honoris United Universities (www.Honoris.net) est le premier réseau panafricain d’enseignement supérieur privé engagé à former la nouvelle génération de leaders et de professionnels africains capables d’avoir un impact sur leurs sociétés et leurs économies dans un monde globalisé.

L’intelligence collaborative, l’agilité culturelle et la mobilité sont au cœur de la vision de l’enseignement supérieur d’Honoris United Universities.

Honoris United Universities fusionne les savoirs et les pratiques de ses institutions membres pour former un nouveau profil de lauréats panafricains compétitifs sur un marché du travail en pleine mutation et capables d’accompagner la transformation du continent.

Avec 27 000 étudiants, répartis sur 48 campus, centres d’apprentissage ou en ligne, dans 9 pays et 30 villes en Afrique, Honoris United Universities délivre plus de 100 diplômes dans les domaines des Sciences de la Santé, de l’Ingénierie, de l’IT, du business, du Droit, de l’Architecture, des Arts et du Design, des Médias, de l’Education et des Sciences Politiques.

Honoris United Universities. Education For Impact™.