Une décision inédite sur le marché tunisien, rendue possible par la réussite de son plan de transformation stratégique, visant à renforcer l’inclusion financière des populations vulnérables.

Tunis, le 1er août 2025 – Microcred SA, acteur de référence de la microfinance en Tunisie, annonce aujourd’hui une mesure exceptionnelle au service de l’inclusion économique : une tarification unique à tous ses crédits en réduction de 8 points comparé à ceux en vigueur. Cette nouvelle tarification unifiée à tous les types de crédits conçus en amont de cette mesure, place Microcred SA parmi les institutions les plus compétitives du marché, en couvriront l’ensemble de ses produits de crédit déboursés à compter du lundi 4 août 2025.

Cette baisse massive du taux est le résultat direct du plan de transformation “NEXTT”, initié en octobre 2022 suite au passage de l’entreprise sous un actionnariat 100% tunisien. Ce plan a permis de moderniser en profondeur les opérations, d’améliorer significativement la productivité et de réduire les coûts de fonctionnement.

« Notre transformation n’était pas le seul objectif en soi, c’était aussi et surtout le moyen de tenir une promesse : celle de rendre l’autonomie financière plus accessible. Aujourd’hui, nous traduisons nos gains d’efficacité en en faisant profiter directement et tangiblement nos clients, en particulier les plus fragiles, » déclare Mme Awatef Mechri, Directrice Générale de Microcred SA. « En allégeant le coût du crédit, nous leur donnons des moyens supplémentaires pour créer de la valeur, mieux développer leurs projets à impact et améliorer durablement leur quotidien. »

Une modernisation au service du client

La réussite de la transformation de Microcred SA repose sur deux piliers majeurs :

Une digitalisation complète du parcours client : De la simulation de crédit en ligne jusqu’au déblocage des fonds, les processus ont été entièrement numérisés pour offrir une expérience plus simple, plus rapide et plus transparente.

Une culture d'hyper-proximité : Les équipes ont été formées pour renforcer l'écoute et l'accompagnement personnalisé, s'adressant aussi bien aux porteurs de projets confirmés qu'à ceux qui n'en sont qu'au stade de l'idée.

Plus de 50 nouvelles formules de crédit pour accélérer l’impact social et économique

En parallèle de cette baisse de taux généralisée, Microcred SA enrichit son catalogue avec plus de 50 nouvelles formules de crédit conçues pour répondre aux besoins spécifiques :

Des jeunes diplômés et des femmes en milieu rural porteurs de projets à fort impact (économie verte, circulaire, solidaire).

Des salariés à faibles revenus et non bancarisés ayant besoin d’un financement pour des projets personnels ou familiaux.

Ces nouvelles offres bénéficient également de modalités de remboursement flexibles (mensuelles, trimestrielles, semestrielles ou annuelles), adaptées à la saisonnalité et à la capacité financière réelle de chaque projet .

Avec l’ensemble de ces engagements forts, Microcred SA réaffirme sa mission : être le partenaire de confiance et le levier de croissance de choix pour les micro-entrepreneurs et les ménages exclus du système financier traditionnel en Tunisie.

À propos de Microcred SA

Microcred SA est une institution de microfinance de référence en Tunisie, entièrement détenue par des intérêts tunisiens depuis 2022 et agréée par le Ministère des Finances. Sa mission est de favoriser le développement économique et social de façon responsable et durable,en facilitant l’accès au financement pour les micro-entrepreneurs et les ménages exclus du système bancaire traditionnel.

À travers des crédits pouvant aller jusqu’à 40 000 dinars, ainsi qu’un accompagnement personnalisé et des services de formation, Microcred SA soutient la création et la croissance des très petites entreprises à travers tout le pays.

Grâce à un réseau d’agences étendu , à l’expérience éprouvée de son personnel , conjugués à des solutions digitales innovantes, l’entreprise agit comme un véritable levier d’autonomie et de croissance inclusive pour ses clients.