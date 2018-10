“La Bourse de Tunis a clôturé la séance de lundi sur une note négative où le Tunindex a reculé de 0,21 % à 7 786,16 points dans un volume d’affaires de 5,004 millions de dinars(MD)”, selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners( MCP).

Le titre TUNISIE VALEURS a réalisé le plus fort volume de la journée drainant 1,807 MD de ses capitaux pour se monnayer à 34,40 dinars(D) , soit un accroissement de 1,17%.

Le titre ICF a progressé de 5,87 % à 114,40 D, suivi par le titre STB qui a progressé de 2,64 % à 4,65 D. Le titre MPBS quant à lui a enregistré une montée de 2,53% pour s’échanger à 3, 24D.

Dans le vert, les titre SOPAT et ATB ont affiché respectivement une hausse de 2,04% et 1,71% pour clôturer la séance à 2 D et 4,15 D.

Dans le rouge, le titre TUNISAIR a régressé de 4,61 % à 0,62 D suivi par les titres CIMENTS DE BIZERTE et ELECTRTOSTAR qui ont dévissé respectivement de 4,44 % et 4,16% à 2,15 D et 1,84 D.

De même, le titre AMS a chuté de 4,08 % à 0,94 D suivi par le titre CELLCOM qui a baissé de 3,94 % finissant la journée à 1,46 D.