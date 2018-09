La Bourse de Tunis clôture la séance de ce Vendredi 28 septembre 2018 sur une note quasi stable où le Tunindex a légèrement haussé de 0,01% à 7.802.20 points dans un volume d’affaire de 9,156 MTND.

Le titre TUNISIE VALEURS a réalisé le plus fort volume de la journée mobilisant 3,987 MTND de ses capitaux à 34,00TND, tout en débutant sa première cotation en augmentation de 9,67%.

Le titre TUNISAIR a enregistré une montée de 4,83% pour se monnayer à 0,560 TND, suivi par le titre CARTHAGE CEMENT qui a gagné 2,80 % à 1,83 TND.

Dans le vert, le titre BNA a progressé de 2,78 % à 18,81 TND, suivi par le titre TWASSOL GROUP HOLDING qui a grignoté 2,77% finissant la séance à 0,37 TND.

Dans le rouge le titre GIF FILTER a perdu 3,50% à 1,10TND suivi par les titres AMS et CIL qui ont dévissé respectivement 2,97% et 2,96% à 0,98 TND et 14,74 TND.

Dans le même sillage, le titre DELICE HOLDING recule de 2,88% à 16,50 TND suivi par le titre MPBS qui a baissé de 2,76 % pour se stabiliser à 3,16 TND.