Tunisie : Appel d’offres pour l’extension du stade olympique de Sousse

Un appel d’offres a été lancé pour d’extension du stade olympique de Sousse en vue de porter sa capacité d’accueil de 23.176 à 40.000 spectateurs, comme il a été convenu lors de dernière réunion du Conseil régional du gouvernorat de Sousse.

Selon un rapport d’évaluation, le coût de réalisation de ce projet est estimé à 31 millions de dinars pour l’extension des gradins et des virages.

La municipalité de Sousse envisage, par ailleurs, de construire une piscine olympique à l’intérieur du complexe sportif et de jeunesse situé sur la route d’El Kalaa Seghira, sur une superficie de 7.500 mètres carrés, et moyennant une enveloppe de 5,13 millions de dinars.

Les offres seront évaluées en attendant une subvention de 4,5 millions de dinars promise par le ministère de la jeunesse et des sports.

Le projet de piscine olympique comprendra notamment un bassin à dimensions olympiques (50 m), des vestiaires, des gradins, une salle de musculation et des espaces de loisirs.

L’infrastructure sportive et de jeunesse dans le gouvernorat de Sousse se compose actuellement de trois complexes de jeunesse, 15 maisons de jeunes, 8 terrains de sport à gazon naturel, 9 terrains à gazon artificiel, 11 terrains de terre battue, 6 salles omnisports, deux terrains de rugby et un stade d’athlétisme à piste artificielle.

Le gouvernorat de Sousse qui a toujours abrité de grandes manifestations sportives arabes, africaines et internationales et qui compte près de 10.000 sportifs licenciés évoluant au sein de 93 associations, compte se doter d’un institut sportif qui accueillera non seulement les sportifs performants de la région mais aussi ceux des gouvernorats voisins.

Selon le commissariat régional de la jeunesse et des sports, le terrain proposé pour la construction de cet institut couvre une superficie de 3 hectares, et se trouve au milieu du complexe sportif de la jeunesse de Bouhsina, route Kalaa Seghira, à côté des autres installations sportives déjà existantes, tels que le stade olympique et la salle olympique.

Le gouvernorat regorge également d’installations sportives privées avec notamment 81 salles de sports (61 actives et 20 en cours de construction) et 15 centres de formation (8 actives et 7 en cours de réalisation).