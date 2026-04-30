Liverpool s’attend à retrouver Mohamed Salah avant la fin de la saison. Le club de Premier League a confirmé mercredi que son attaquant vedette égyptien, actuellement blessé, devrait être de nouveau disponible dans les prochaines semaines.

Une blessure survenue face à Crystal Palace

Mohamed Salah avait quitté le terrain samedi lors de la victoire de Liverpool contre Crystal Palace (3-1). L’attaquant de 33 ans souffrait d’une suspicion de blessure aux ischio-jambiers.

Initialement, des inquiétudes existaient sur la possibilité de le revoir cette saison. Le joueur, qui s’apprête à quitter Liverpool cet été après neuf saisons au club, pouvait être absent jusqu’à la fin de l’exercice.

Un retour désormais envisagé

Dans un communiqué, le Liverpool FC a indiqué que Salah « devrait être à nouveau disponible pour jouer avant la fin de cette saison ». Le club évoque une « légère blessure musculaire », dissipant ainsi les craintes d’une absence prolongée.

Cette annonce intervient à un moment clé de la saison, alors que Liverpool lutte encore pour ses objectifs en championnat.

Une saison sous tension en Premier League

Les Reds, actuellement quatrièmes avec 58 points, restent engagés dans la course à la qualification pour la prochaine Ligue des champions. À quatre journées de la fin, ils disputent encore leur position dans le haut du classement.

Le club anglais se déplace dimanche à Old Trafford pour un choc face à Manchester United, troisième avec 61 points. Une rencontre décisive dans la lutte pour les places européennes.

Une saison marquante pour Salah à Liverpool

Arrivé en 2017 en provenance de la Roma, Mohamed Salah a disputé plus de 400 matchs sous le maillot des Reds. Il a inscrit 257 buts, ce qui fait de lui le troisième meilleur buteur de l’histoire du club, derrière Ian Rush (346 buts) et Roger Hunt (285 buts).

Le joueur a notamment contribué aux titres de champion d’Angleterre remportés en 2020 et 2025.