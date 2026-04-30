Le Paris Saint-Germain devra composer sans Achraf Hakimi pour la demi-finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich. Le club parisien a confirmé mercredi le forfait de son latéral droit, blessé lors du match aller.

Une blessure contractée en fin de match

Achraf Hakimi a été victime d’une lésion à la cuisse droite lors de la demi-finale aller disputée mardi soir face au Bayern Munich. Le joueur est sorti blessé à la 89e minute après un duel avec Konrad Laimer.

Dans un communiqué, le Paris Saint-Germain a indiqué que l’international marocain « restera en soins ces prochaines semaines ». Des examens réalisés mercredi ont confirmé une déchirure au niveau des ischio-jambiers.

Forfait confirmé pour le match retour

Hakimi ne participera donc pas à la demi-finale retour prévue la semaine prochaine à Munich. Selon plusieurs sources proches du club, des tests médicaux ont été effectués à deux reprises dans la journée de mercredi, confirmant la gravité de la blessure.

Le joueur de 27 ans est d’ores et déjà forfait, mais un retour reste envisageable en cas de qualification du PSG pour la finale de la compétition.

Un coup dur pour le PSG

Cette absence constitue un coup dur pour le PSG, tenant du titre, qui avait pourtant pris une option importante sur la qualification. Le club parisien s’est imposé lors du match aller à domicile sur le score de 5-4, dans une rencontre spectaculaire face au Bayern Munich.

Le latéral marocain occupait un rôle clé dans le dispositif parisien, notamment dans les phases offensives et les transitions rapides.

Une demi-finale encore ouverte

Malgré cette absence, le PSG se déplacera à Munich avec un avantage d’un but. Le match retour déterminera l’identité du finaliste de cette édition de la Ligue des champions.