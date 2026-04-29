Le choc entre l’Atlético Madrid et Arsenal, prévu ce mercredi à 21h au Wanda Metropolitano, s’annonce comme l’un des temps forts de la saison en Ligue des champions de l’UEFA. Cette demi-finale aller oppose deux formations toujours en quête d’un premier sacre dans la compétition.

L’enjeu est de taille : prendre une option sur la qualification pour la finale. L’Atlético Madrid compte sur son expérience des matchs à élimination directe et sur sa solidité à domicile, où il affiche traditionnellement de solides performances européennes.

En face, Arsenal aborde cette confrontation avec ambition, fort d’un parcours convaincant et d’une montée en puissance sur la scène continentale. Les Gunners gardent également en mémoire leur large succès (4-0) face aux Colchoneros lors de la phase de ligue cette saison, même si le contexte d’une demi-finale reste bien différent.

Sur le plan tactique, les deux équipes présentent des profils similaires, misant sur une organisation défensive rigoureuse et des transitions rapides. Ce duel pourrait ainsi donner lieu à une rencontre serrée, où chaque détail sera déterminant.

La dynamique récente ajoute une part d’incertitude : Arsenal reste performant malgré quelques irrégularités, tandis que l’Atlético, plus inconstant en championnat, a su hausser son niveau en Ligue des champions, notamment en éliminant le FC Barcelone en quart de finale.

La rencontre sera diffusée en direct sur Canal+ et Canal+ Foot, avec un coup d’envoi prévu à 21h.