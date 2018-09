L’Association des jeunes experts comptables de Tunisie (AJECT) et l’Association tunisienne des jeunes avocats (ATJA) ont plaidé pour une révision radicale et rapide du système de l’Interlocuteur unique de l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) lancé le 1er mars 2018.

Les deux associations ont exprimé, dans un communiqué conjoint publié jeudi, leur inquiétude quant à la marche et à la qualité de services de ce système, fustigeant la grande lenteur caractérisant les opérations de création des sociétés et des entreprises économiques, la complexité des procédures et l’inefficacité des services fournis.

L’AJECT et l’ATJA ont précisé que “plusieurs experts et avocats ont appelé, avant et après l’adoption de la Loi de l’Investissement, à la révision de ce système, et ce, en multipliant le nombre des agents et en simplifiant les mesures, ainsi qu’en rendant possible la création des sociétés, sans recourir à l’Interlocuteur unique”.

” Mais nous avons été surpris par la décision de l’APII, de limiter la réception des dossiers, à la séance matinale, sous prétexte d’améliorer l’efficacité. Une décision que nous considérons injustifiable”, ont encore, noté les deux associations.

Et de réitérer que ” cette nouvelle mesure est de nature à compliquer davantage la création d’entreprises, ce qui se répercutera, négativement, sur la notation de la Tunisie en matière de climat d’affaires, auprès des agences internationales”.