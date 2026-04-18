Un workshop intitulé « L’APII, catalyseur de l’industrie digitale via les partenariats public-privé » se tiendra le 23 avril courant, à Tunis, à l’initiative de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII).

Dans le cadre du “Tunisia Digital Summit”, prévu les 22 et 23 avril courant, l’APII appelle les acteurs publics et privés de l’écosystème de l’innovation et de l’industrie à prendre part à ce workshop qui s’inscrit dans la dynamique de l’initiative nationale “Vers une Industrie 4.0 en Tunisie”.

Acteur de la transformation numérique du tissu industriel tunisien, l’APII déploie le projet Hub Industrie 4.0, visant à faciliter l’adoption des technologies avancées et à renforcer la compétitivité des entreprises. Soutenu par des partenaires techniques et institutionnels, notamment l’agence allemande de coopération internationale (GIZ), ce projet accompagne les entreprises dans leur transition vers l’Industrie 4.0, en facilitant l’accès à des solutions innovantes telles que l’intelligence artificielle (IA), l’Internet des objets (IoT), la robotique, le Big Data et la fabrication additive (procédé de création d’objets tridimensionnels à partir d’un fichier numérique).

Le Hub Industrie 4.0 se positionne comme une plateforme nationale de coordination entre acteurs publics et privés, favorisant l’intégration de solutions numériques adaptées aux besoins spécifiques des entreprises. Il constitue également un levier stratégique pour stimuler l’innovation, renforcer l’attractivité du secteur industriel et attirer les investissements.

À travers une gouvernance interinstitutionnelle, une feuille de route dédiée au renforcement des compétences et la mise en place du Label Industrie 4.0, le Hub s’affirme comme un pilier structurant de la transformation industrielle en Tunisie.

Ce workshop soulignera l’importance des partenariats public-privé dans la gouvernance et le déploiement de l’Industrie 4.0. Cette rencontre constituera une opportunité de présenter les parcours d’accompagnement proposés par le Hub, allant du diagnostic de transformation à la labellisation des entreprises.

À travers des retours d’expérience concrets, les participants découvriront l’impact des technologies avancées sur la transformation industrielle, tout en favorisant les échanges et les opportunités de collaboration entre entreprises, startups, centres de compétences et institutions.