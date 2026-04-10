L’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), en qualité de coordinateur national du réseau “Enterprise Europe Network” (EEN Tunisie) a annoncé, vendredi, avoir intégré le groupe sectoriel digital de l’EEN (SG Digital).

Ce groupe sectoriel est un réseau d’experts dédié à l’accompagnement des PME vers la transformation numérique, l’innovation technologique et le développement de partenariats internationaux.

D’après l’APII, cette intégration, officialisée le 8 avril 2026, marque une étape clé dans la stratégie de l’agence pour renforcer la compétitivité numérique des entreprises tunisiennes et favoriser l’échange d’expertises internationales dans le domaine de l’innovation et de la transformation digitale.

Lors de la réunion d’intégration qui s’est déroulée en ligne, la représentante de l’APII, Sonia Ben Yahia, a exposé les initiatives illustrant l’engagement de l’APII pour la modernisation du tissu industriel tunisien par l’adoption des technologies de la quatrième révolution industrielle.

La réunion a également été un forum d’échanges fructueux entre les membres internationaux du SG Digital, permettant de partager les bonnes pratiques et le savoir-faire en matière d’IA, de soutien aux entreprises numériques, de cybersécurité et de stratégies de digitalisation pour les PME.

À la suite de cette réunion, un calendrier global sera établi pour structurer les actions de promotion de la digitalisation tout au long de l’année, sur la base des projets présentés par les membres du groupe.

L’APII, par le biais d’EEN Tunisie, sera également présente au salon international dédié à l’Industrie 4.0 Hannover Messe 2026 qui aura lieu du 20 au 24 avril 2026 en Allemagne, avec une délégation nationale. Cet événement sera une occasion propice pour promouvoir la transformation digitale, l’innovation et l’internationalisation des entreprises tunisiennes.

Le réseau “Enterprise Europe Network” créé en 2008, est le grand réseau officiel de la CE dédié à l’innovation et à l’internationalisation des PMEs en proposant des services intégrés et d’appui sous forme d’un guichet unique pour répondre à tous les besoins d’information et au développement de la compétitivité des entreprises. Le réseau est actif dans plus de 50 pays sur l’ensemble du territoire européen et en dehors de l’UE. Il rassemble plus de 4000 experts dans plus de 450 organisations membres réputés pour leur excellence en matière d’accompagnement des entreprises.

“EEN Tunisie” a été officiellement lancé en 2010. En 2023, la Tunisie a ré-adhéré le réseau par un consortium élargi regroupant les partenaires suivants : l’APII (coordinateur du consortium), le CEPEX, S2T, la CONECT, la CCI de Tunis, l’ANME, le CETIME, le CITET et l’UTICA.