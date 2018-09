L’Office national de l’Artisanat et la Maison de l’Artisan du Maroc ont signé, mercredi à Tunis, une convention de jumelage, qui tend à développer et à promouvoir le secteur de l’artisanat aux plans national et international.

Ce jumelage intervient au terme des travaux de la commission mixte tuniso-marocaine de l’artisanat, entamés le 25 septembre 2018.

Selon le ministère du Tourisme et de l’artisanat, “cette coopération bilatérale s’articule autour de plusieurs axes portant sur l’échange d’études, de compétences et de visites. Elle porte, également, sur l’investissement, le financement des entreprises artisanales, la communication et la promotion, ainsi que sur le cadre législatif du secteur dans les deux pays