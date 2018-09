La première édition de Afric’Up “Startup Africa Summit” aura lieu les 2 et 3 octobre prochain à Tunis et réunira une centaine startups africaines et internationales qui vont exposer leurs solutions et innovations.

Lors d’une conférence de presse tenue mercredi à Tunis, Skander Haddar, organisateur de la manifestation, a souligné qu’une vingtaine de pays africains seront représentés à cet événement.

“Il s’agit de mettre en avant la Tunisie comme hub de talents, de savoir, d’éducation, de recherche et d’innovation à l’échelle Africaine”, a-t-il ajouté.

La francophonie digitale sera également au cœur de cet événement avec la présentation d’actions, programmes, réseaux…

De son côté, Mohamed Zoghlami, consultant en ingénierie d’affaires et analyses stratégiques, affirme le forum va aborder les industries créatives culturelles digitales et mettre en valeur l’écosystème créatif numérique tunisien.

“La blockchain et ses applications, mais aussi la Legaltech Africaine, E-Health, E-commerce, Fintech, Mobile Payment, E-Tourism, Agritech & Foodtech, IOT, AI & Machine Learning seront également abordés aux cours de panels spécifiques durant ces deux jours en présence de nombreuses startups Africaines”, a-t-il ajouté.