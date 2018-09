Le ministre des Affaires religieuses Ahmed Adhoum a reçu, mardi, une délégation de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), conduite par son président Chawki Tabib.

Selon un communiqué du ministère des Affaires religieuses, la rencontre s’inscrit dans le cadre de l’élaboration d’un programme d’action commun durant le prochain trimestre au titre de la lutte contre la corruption.

Dans une première étape, le programme prévoit une formation en matière de gouvernance et de prévention de la corruption. Il s’agit également d’établir une coopération pour la mise en œuvre de programmes de sensibilisation au niveau national et local à travers l’organisation de conférences et d’ateliers de travail sur des questions liées aux affaires du culte.

D’après le communiqué, le ministère bénéficiera d’une aide pour la mise en place des “îlots d’intégrité” en faveur de certaines structures relevant du département.