Dix-huit personnes ont été placées en garde à vue en Turquie dans le cadre d’une vaste enquête visant des arbitres de football soupçonnés d’avoir parié sur des matchs, a annoncé vendredi le parquet d’Istanbul.

Une enquête d’ampleur nationale

Le parquet a précisé que 21 personnes, dont 17 arbitres et le président du club d’Eyüpspor (première division), font l’objet d’un mandat d’arrêt. Le nombre exact d’arbitres parmi les personnes actuellement entendues n’a pas été communiqué.

Les investigations s’étendent également à d’autres clubs stambouliotes. Le propriétaire du Kasimpasa SK et un ancien président du club figurent parmi les personnes appelées à être auditionnées.

Soupçons d’abus de fonction et de manipulation de matchs

Les autorités judiciaires turques enquêtent sur des soupçons d’« abus de fonction » et d’« influence sur le résultat d’un match ». Ces accusations visent à déterminer si certains arbitres ont pu tirer profit de paris effectués en violation des règles en vigueur.

Sanctions déjà prononcées par la Fédération

La Fédération turque de football (TFF) a confirmé que plusieurs sanctions disciplinaires avaient déjà été prononcées. Les suspensions vont de huit à douze mois, sans préciser si elles concernent des arbitres ayant parié sur des matchs qu’ils ont eux-mêmes dirigés.

Le Conseil de discipline de la TFF avait suspendu la semaine précédente 149 arbitres accusés d’avoir participé à des paris illégaux, en contradiction avec l’interdiction formelle qui leur est imposée.

Une affaire qui secoue le football turc

Cette affaire, qui touche au cœur de l’intégrité du jeu, met en lumière les défis persistants liés aux paris sportifs en Turquie. Les conclusions de l’enquête détermineront l’ampleur des implications pour les instances arbitrales et les clubs concernés.