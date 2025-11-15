La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a souligné que les missions menées, au cours des années 2024 et 2025, ont conduit à la découverte de plusieurs défaillances, en infraction aux réglementations en vigueur. Ainsi des dossiers contenant des fautes de gestion ont été renvoyés devant la justice financière (Cour des Comptes) et d’autres, considérés comme passibles de poursuites pénales, transférés devant la justice judiciaire.

Intervenant, vendredi soir, lors d’une séance plénière commune de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) et du Conseil National des Régions et des Districts (CNRD) consacrée à l’examen du budget de la mission de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, au titre de l’année 2026, Chiboub a précisé que l’Inspection Générale a été chargée, entre 2024 et 2025, de 30 missions de contrôle. Il s’agit des inspections approfondies et d’autres partielles ainsi que des enquêtes administratives, dont la majorité a été finalisée.

Le département de l’industrie a, ainsi, déféré 20 dossiers à la justice judiciaire et 4 autres à la justice financière.

Et d’expliquer que ces opérations de contrôle s’inscrivent dans le cadre d’une participation active à la politique de l’État visant à lutter contre la corruption.

Par ailleurs, le ministère de l’Industrie a mené plusieurs missions d’inspection au sein des établissements de tutelle, en coordination avec le haut comité de Contrôle Administratif et Financier, ainsi que des missions de contrôle conjoncturelles et inopinées, ordonnées en temps opportun en cas d’indices sérieux de dépassements, a encore souligné Chiboub.

Le ministère de l’Industrie a, également, assuré un suivi des rapports de contrôle réalisés par l’Inspection Générale du ministère et les structures de contrôle externes, en coordination avec le même organe de contrôle relevant de la présidence de la République.

Afin de lutter contre la corruption, le département de l’industrie a adressé des circulaires aux institutions sous sa tutelle afin de clarifier les procédures en vigueur et surmonter les défaillances.

La ministre de l’Industrie a appelé, à cette occasion, les députés à présenter au ministère tout dossier de corruption et tout document pouvant être exploité pour mener une mission de contrôle.