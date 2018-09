La commission régionale de lutte contre les catastrophes et d’organisation des secours dans le gouvernorat de Sfax a relevé le niveau d’alerte ces deux derniers journées, en prévisions de possibles perturbations climatiques attendues mercredi et jeudi, selon les services de prévisions météorologiques.

La commission, présidée par le gouverneur de la région et composée des différents services techniques (équipement, agriculture, assainissement, protection civile, municipalités et sécurité), a tenu une série de réunions pour prendre les mesures préventives, notamment la mobilisation des engins et l’entretien des réseaux d’évacuation et des oueds. L’accent a été mis sur les points faibles, en particulier les zones basses ou s’accumulent les eaux de pluies.

Les autorités locales ont œuvré à ce que le canal numéro 4 qui traverse toute la ville de Sfax en large soit en mesure d’évacuer les eaux pluies vers la mer.

Le gouverneur de la région, Adel Khabthani, accompagné des représentants des services de l’équipement, de l’habitat, de l’assainissement, des eaux, de l’électricité et du gaz, de distribution de l’eau, de la sécurité et des délégués de Sfax ville, Sfax ouest et Sakiet Eddayer, a effectué mardi une visite d’inspection du canal, objet de travaux de mise en place de points de passage supérieurs.

Ce canal construit dans les années quatre vingt pour protéger la ville contre les inondations joue un grand rôle dans l’évacuation des eaux des pluies vers la mer.