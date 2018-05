Bizerte-forêts : Plan stratégique de prévention contre les incendies

La Commission régionale de lutte contre les catastrophes naturelles à Bizerte s’est réunie, vendredi 4 courant, au siège du gouvernorat pour mettre en œuvre le plan stratégique de protection du tissu forestier contre les incendies, notamment durant la saison estivale.

A cette occasion, le président de la Commission et gouverneur de la région, Mohamed Gouider, a appelé à accélérer l’indemnisation des sinistrés suite aux dégâts causés par les incendies qui ont eu lieu au mois d’août 2017 à Sejnane. Ces dégâts ont été évalués à 68.000 dinars.

Parmi les mesures décidées figurent également l’entretien des décharges installées près des forets, la création de pare-feu et coupes forestières linéaires pour empêcher l’extension rapide du feu en cas d’incendie, le renforcement de la vulgarisation et de la sensibilisation des agriculteurs et ouvriers de forets ainsi que la consolidation de l’équipe des sapeurs-pompiers.