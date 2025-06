Avec 67 % de la demande , le Cap Bon s’impose comme la première destination des Tunisiens en matière de location estivale, selon la plateforme digitale spécialisée dans le secteur immobilier, « Mubawab ».

Pour ce qui est des appartements, Hammamet Nord concentre à elle seule 33 % de la demande, suivie par la Cité El Wafa (23 %), indique la plateforme dans son guide consacré à la location estivale en 2025.

Les appartements S+1 les plus abordables s’y trouvent en moyenne à 135 D/nuit, notamment à Hammamet Sud, d’après ce guide qui s’est basé sur les annonces publiées entre juin 2024 et mai 2025 sur le portail, consolidées avec les données fournies par les agences immobilières partenaires.

Quant aux villas, Hammamet Nord reste en tête avec 40 % des requêtes, loin devant Kélibia (16%), Yasmine Hammamet (14%) et Hammamet Sud (14%). Les villas avec piscine dominent le marché.

« En termes de segmentation, les logements S+1 et S+2 constituent le cœur de la demande locative, tandis que les villas avec piscine représentent le segment haut de gamme. »

À Hammam El Ghezaz, le marché locatif est plus spécifique : les logements de type S+1 y sont absents, et seuls les S+2 et S+3 génèrent une réelle activité.

Le Sahel affiche les loyers les plus plus élevés

S’agissant du Sahel, il ne concentre que 13 % des recherches nationales, mais il se distingue par des loyers parmi les plus élevés du pays.

« El Kantaoui » capte à lui seul 27 % des requêtes, suivi par « Chott Meriem » (17 %).

Les villas avec piscine dans cette région (El Kantaoui, Chott Meriem et Monastir Ville) affichent des tarifs culminant à 1750 D/nuit.

Pour les petits appartements, Mahdia Ville propose les options les plus économiques, avec des loyers à partir d’une moyenne de 170 D/nuit.

Le segment S+2 présente une large amplitude tarifaire, avec une moyenne de 450 DT/nuit à El Kantaoui, contre un ticket d’entrée de 280 D à Mahdia.

En ce qui concerne l’île de Djerba, elle présente un marché polarisé, avec 66 % des recherches concentrées sur la seule zone touristique, loin devant Midoun (15 %) et Tezdaine (13 %).

Les villas avec piscine y affichent un tarif moyen de 620 D/nuit, pouvant atteindre des pointes à 1 250 DT (en fonction du standing et de la capacité d’accueil).

Les alternatives restent plus accessibles : Midoun abaisse la moyenne à 480 D, tandis qu’Aghir reste légèrement au-dessus avec une moyenne de 530 D.

Les villas sans piscine, quant à elles, sont proposées à des prix bien inférieurs (320 D en moyenne), mais elles suscitent nettement moins d’intérêt.

S’agissant de Bizerte, elle reste encore peu prisée à l’échelle nationale, avec seulement 9 % des recherches.

Bizerte Nord attire 71 % des requêtes, suivi par Ras Jebel (18 %).

Les appartements se louent en moyenne entre 150 D/nuit au centre-ville et 180 D/nuit sur la côte au nord.

Les villas avec piscine y affichent également des prix moyens compétitifs : 750 D à Rafraf et 870 D à Bizerte Nord. Sans piscine, les loyers chutent entre 290 et 350 D.

L’enquête menée par « Mubawab » a également concerné les demandes des Tunisiens résidant à l’étranger. Il en ressort que ces derniers orientent, massivement leurs recherches vers trois destinations phares : Hammamet Nord, Djerba et Kélibia.

Leurs pays de provenance sont la France (34 %) et l’Algérie (29 %), suivies par l’Arabie saoudite, le Qatar, l’Italie et l’Allemagne.

Sur la plateforme, 67 % de la demande en matière de location estivale concernent les appartements, dont 31% ciblent des résidences avec piscine . La villa, de son côté, attire 28 % des utilisateurs, et parmi ceux-ci, 86 % recherchent spécifiquement des villas avec piscine.

Du côté de l’offre, la répartition suit une tendance similaire : 52 % des biens disponibles sont des appartements, contre 34 % de villas, dont 82 % disposent d’une piscine. En revanche, la villa sans piscine devient un bien rare, représentant seulement 18 % des annonces et 14 % de la demande.