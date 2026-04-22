La cinquième édition d’Aerospace Meetings Tunisia, le rendez-vous international dédié au développement de la supply chain aéronautique et spatiale, se tiendra du 7 au 9 juillet 2026 à Tunis, sous le thème « Soutenir la supply chain aéronautique de demain en Tunisie ».

Organisée par l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA-Tunisia), en partenariat avec le Groupement des industries tunisiennes aéronautiques et spatiales (GITAS) et le partenaire international BCI Aerospace, cette manifestation vise à accroître les taux d’intégration locale dans ce secteur stratégique et à consolider la position de la Tunisie comme un hub aéronautique compétitif en Afrique du Nord.

Au programme, les participants bénéficieront de rendez-vous B2B préqualifiés via une plateforme dédiée, de conférences plénières animées par des experts internationaux sur l’innovation technologique, la formation spécialisée, la décarbonation (aviation verte) et l’intelligence artificielle, ainsi que d’ateliers techniques couvrant la R&D, la gestion des talents, l’usinage de précision et la métallurgie. Cette édition introduit pour la première fois un pavillon « Made in Tunisia », offrant une vitrine aux PME et aux start-up locales pour présenter leurs innovations et leur savoir-faire.

Selon une plateforme web dédiée, l’événement réunira des constructeurs, des équipementiers, des avionneurs, des fournisseurs de rang 1 et 2, des PME, des start-up, des investisseurs et des représentants institutionnels, offrant aux entreprises tunisiennes une opportunité unique de s’intégrer dans les chaînes d’approvisionnement des grands acteurs internationaux.

Le secteur aéronautique tunisien connaît une croissance soutenue, rassemblant des dizaines d’entreprises mondiales et locales, générant des milliers d’emplois à haute valeur ajoutée et contribuant significativement aux exportations nationales. La Tunisie mise sur une main-d’œuvre qualifiée, des infrastructures industrielles modernes, un cadre réglementaire incitatif et une politique d’investissement dynamique, soutenue par les institutions publiques pour renforcer son attractivité.