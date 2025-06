Une séance de travail sectorielle élargie s’est tenue, mercredi, à Bizerte, consacrée à la présentation du dossier préliminaire relatif à la création d’une zone industrielle écologique de nouvelle génération à Louata, relevant de la délégation de Bizerte-Sud.

Organisée par le pôle de développement régional, cette séance a réuni les représentants des différentes structures et administrations publiques concernées.

Supervisant la séance, le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yaqoub, a souligné les retombées économiques, industrielles, écologiques et sociales majeures attendues de ce projet proposé par la Société de gestion du pôle de développement, qui ambitionne son implantation à Bizerte-Sud.

De son côté, le directeur général de la Société de gestion du pôle de développement de Bizerte, Ramzi Zammali, a indiqué que l’institution vise l’acquisition d’un foncier industriel pour la création d’une zone industrielle écologique de nouvelle génération, conforme aux standards internationaux en matière d’environnement et d’énergie, favorisant l’innovation verte, la création d’emplois durables et l’amélioration de l’image des entreprises implantées grâce à leur engagement environnemental.

Deux sites ont été identifiés à Louata pour la sélection finale, le premier, d’une superficie d’environ 100 hectares, pourrait accueillir plus de 10 000 emplois avec un coût d’aménagement intérieur estimé à 80 millions de dinars. Le second, d’environ 70 ha, offrirait une capacité de plus de 7 000 emplois, pour un coût d’aménagement intérieur proche de 75 MD, sans compter les coûts liés aux infrastructures externes.

L’aménagement intérieur de cette zone industrielle écologique bénéficiera d’infrastructures technologiques et environnementales de standard international, intégrant espaces verts, centres de recherche et équipements de loisirs, ainsi que des dispositifs pour promouvoir les énergies renouvelables.

Le projet prévoit également un guichet unique performant, facilitant l’accueil des investisseurs étrangers à haute technologie et dynamisant l’investissement local, avec des retombées économiques majeures attendues pour la région.

À l’issue des échanges, la gestion du pôle s’est engagée à soumettre prochainement des dossiers actualisés sur les aspects techniques, administratifs et fonciers, en vue d’un examen approfondi lors d’une prochaine session.

Un engagement formel a été pris pour définir les modalités garantissant un cadre administratif et technique propice à la concrétisation de cette zone industrielle écologique nouvelle génération, que ce soit sur le site « Louata 1 » ou « Louata 2 ».