La Commission régionale chargée d’accélérer la mise en œuvre des projets de développement public à Bizerte a entériné, lors de sa réunion périodique tenue, vendredi, au siège du gouvernorat, une série de mesures opérationnelles destinées à lever les blocages techniques entravant plusieurs projets sectoriels dans le domaine de l’assainissement.

Présidant la séance, le gouverneur de Bizerte et président du Conseil régional de développement, Salem Ben Yaâcoub, a insisté sur la nécessité d’achever, dans les délais impartis et sans nouvelles entraves, le projet d’extension des réseaux d’assainissement dans les zones urbaines et rurales bordant le lac de Bizerte.

Inscrit dans le cadre du programme intégré de dépollution de cette zone, ce projet comprend notamment l’extension des réseaux de collecte des eaux usées dans les villes de Menzel Bourguiba, Tinja et Mateur, au profit d’environ un millier de bénéficiaires, pour un coût global estimé à 16 millions de dinars.

À cet égard, le gouverneur a exhorté l’ensemble des acteurs locaux, techniques et municipaux à prendre toutes les dispositions nécessaires pour soutenir les entreprises chargées des travaux et à favoriser l’adhésion de la communauté locale, afin de garantir l’intégration harmonieuse du projet dans son environnement.

Il a également rappelé l’importance des réunions hebdomadaires de la Commission régionale, tenues chaque vendredi, en soulignant leur rôle essentiel pour lever les blocages administratifs et techniques qui freinent l’exécution des programmes de l’État.

Dans ce cadre, la Commission a examiné les obstacles retardant la validation de l’étude d’impact environnemental du projet de station d’épuration de la zone industrielle d’Utique (27 millions de dinars) ainsi que les démarches foncières pour l’implantation d’une station similaire à Sejnane (plus de 17 millions de dinars).

Présidée par le gouverneur, la Commission réunit représentants de l’État, des administrations régionales et des secteurs concernés, conformément au décret n°68/2022 et aux dispositions gouvernementales encadrant la Commission supérieure pour l’accélération des projets publics. Elle a pour mission d’identifier les freins, de proposer des solutions concrètes et de suivre sur le terrain l’avancement des chantiers stratégiques.