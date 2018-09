L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) a appelé, mardi 25 septembre, à prendre les mesures nécessaires pour indemniser les agriculteurs dans le gouvernorat de Nabeul, au vu des dégâts qu’ils ont subis, suite aux dernières intempéries survenues dans la région.

L’UTAP a insisté, dans un communiqué, publié mardi 25 courant, sur l’impératif d’activer le Fonds des catastrophes naturelles, appelant à plus de vigilance et à prendre toutes les précautions nécessaires, en de telles circonstances, pour réduire l’ampleur de ces dégâts.

L’organisation a également revendiqué l’encadrement qui se doit au profit des sinistrés des inondations et le recours à tous les moyens matériels et logistiques requis, exhortant les agriculteurs de la région à soutenir les efforts des autorités régionales et locales par leurs équipements afin d’assurer un retour à la normale dans les plus brefs délais.