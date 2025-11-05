Un « Marché du producteur au consommateur » se déroulera jeudi 6 novembre à La Goulette, aux fins de raccourcir les circuits de distribution et de valoriser les produits agricoles locaux, annonce l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) dans un communiqué.

Cette initiative, menée en partenariat avec l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et la municipalité de La Goulette, permet aux agriculteurs de vendre directement leurs produits, notamment des denrées certifiées et biologiques, aux consommateurs, sans intermédiaires. Elle vise à améliorer les marges des producteurs tout en rendant les prix plus accessibles pour les ménages.

Dans un contexte socio-économique difficile, ces circuits courts contribuent à lutter contre la spéculation, les pratiques monopolistiques et à garantir la traçabilité, la fraîcheur et la qualité sanitaire des produits. Ils offrent également un soutien concret aux petits et moyens agriculteurs, souvent marginalisés par les circuits traditionnels dominés par les grossistes.

Depuis 2025, l’UTAP organise chaque jeudi un tel marché à Tunis, rompant avec la pratique antérieure qui limitait ces événements au seul mois de Ramadan.