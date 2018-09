Le bureau exécutif de la Chambre syndicale nationale des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, réuni mercredi 19 septembre à Tunis, a appelé les autorités concernées à accélérer le règlement des dus des entrepreneurs ayant finalisé des projets publics ou en cours de réalisation, selon un communiqué.

Le bureau exécutif a également plaidé pour l’accélération de la promulgation d’un décret gouvernemental devant favoriser une résolution équitable de la question des augmentations excessives des prix des matériaux de construction notamment le fer et l’asphalte, dans l’objectif de préserver les droits légitimes de l’entrepreneur.

La réunion du bureau exécutif a examiné la situation du secteur du bâtiment et des travaux publics et passé en revue les difficultés que rencontrent les entrepreneurs, en raison notamment du retard accusé dans le règlement de leurs dus par l’acheteur public, empêchant leurs entreprises d’honorer leurs engagements envers leurs fournisseurs, cadres et agents.

L’autre problème soulevé par les membres du bureau exécutif réside dans la difficulté d’accès au financement auprès des institutions financières, pouvant menacer la survie même des entreprises opérant dans le domaine du bâtiment et des travaux publics.

Le bureau a ainsi invité les autorités à accorder au secteur l’intérêt nécessaire et à travailler à résoudre ces problématiques, conformément au cadre réglementaire régissant les marchés publics, rappelant le rôle important que joue le secteur au service de la croissance, de l’emploi, et de la création de la valeur ajoutée.