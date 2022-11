Le ministère de l’Equipement et de l’Habitat a reçu, mardi 22 novembre 2022, le premier et le deuxième lots de nouveaux équipements des travaux publics.

L’acquisition est intervenue dans le cadre d’un marché d’un coût global de 9 MD financé par le budget de l’Etat et comptant 18 niveleuses (engins de terrassement) fabriquées au Japon dont 15 ont été délivrées au ministère.

Selon un communiqué du département ministériel, les procédures se poursuivent pour recevoir le troisième lot constitué de 3 autres machines à la fin de décembre 2022.

Ces machines vont être distribuées selon les besoins aux 18 directions régionales de l’Equipement et de l’Habitat et seront utilisées pour couvrir le plus grand nombre de délégations avoisinantes, précise la même source.