a finalisation de l’étude technique du projet de l’autoroute Kef-Tunis via Siliana est prévue pour le premier semestre 2026, a affirmé le directeur régional de l’équipement, Sadok Rejeb.

Il a indiqué, à l’Agence TAP, que la phase d’expropriation des terrains consacrés à la réalisation de ce projet se fera, ultérieurement, ajoutant que la mobilisation des financements nécessaires est en cours.

« Une enveloppe de 25 millions de dinars a été réservé au processus d’acquisition des terrains pour la construction de l’autoroute Kef-Tunis sur une distance de 110 km », avait souligné le ministre de l’équipement, lors de l’examen du budget de son département à l’Assemblée.