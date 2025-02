L’avancement des projets notamment ceux liés à l’infrastructure et la nécessité d’accélérer leur parachèvement en réduisant au maximum les difficultés ainsi que le logement social ont été au centre d’un entretien tenu lundi après midi au palais de Carthage entre le président de la République, Kais Saïed, et la ministre de l’équipement et de l’habitat, Sarra Zaâfrani Zenzri.

Selon un communiqué de la présidence de la République, le chef de l’État a abordé longuement le secteur du logement social, mettant l’accent sur l’importance pour la Société nationale immobilière de Tunisie (SNIT), l’Agence foncière d’habitation (AFH) et la Société de promotion des logements sociaux (SPROLS) de retrouver leurs rôles initiaux pour lesquels elles ont été créées.

Dans ce contexte, il a rappelé que de nombreux quartiers résidentiels et logements décents avaient été construits et étaient accessibles même aux personnes à revenu limité, notamment grâce à la formule de location-vente qui, après une certaine période, conduisait à la propriété.

Saïed a indiqué que la politique sociale de l’Etat exige l’adoption de cette solution pour résoudre la crise du logement et lutter contre la hausse excessive des loyers.