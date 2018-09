La Bourse de Tunis clôture la séance de ce Mercredi 19 septembre 2018 dans le rouge où le Tunindex se replie de 0,23% en se situant à 7 924.17 points dans un faible volume d’échanges de 4,076 MTND ,la balance de variations a été tirée vers le bas n’affichant que 22 hausses contre 30 baisses.

Le titre SOPAT a réalisé la plus forte hausse , avec une progression de 5,97% à 2,13 TND, suivi par le titre SOTETEL qui a grimpé de 5,93 % à 3,57 TND. le titre SIPHAT s’est adjugé à 5,85 % finissant la séance à 5.42TND.

Dans le vert, le titre CELLCOM s’est échangé à 1,59TND soit un accroissement de 5,29% ,suivi par le titre ASSAD qui a haussé de 4,62 % à 8,60 TND.

A la baisse, le titre MONOPRIX perd 3,00 % à 8,73 TND suivi par les deux titres DELICE HOLDING et TUNINVEST qui ont reculé respectivement de 2,94 % et 2,64% à 16,50 TND et 6,63 TND.

Dans le rouge le titre SIMPAR a baissé de 2,59% pour se monnayer à 30 TND, suivi par le titre ICF qui a réalisé le plus gros volume de la journée, drainant 0,701 MTND de ses capitaux, clôturant la séance à 104.00TND, soit un décroissement de 2,53% .