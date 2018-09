“La Bourse de Tunis débute la séance de mercredi sur une note positive où le Tunindex grimpe de 0,11% enregistrant 7 951,14 points dans un volume total de 0,229 million de dinars (MD)”, selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, le titre CELLCOM gagne 5,29 % à 1,59 dinar(D) suivi par les titres SOPAT et SOTUMAG qui progressent respectivement de 4,97 % et 3,18 % à 2,11 D et 2,27 D.

A la baisse, le titre SIMPAR recule de 2,98 % à 29,88 D, tout comme les titres TUNIS RE et NEW BODY LINE qui baissent respectivement de 2,91 % et 2,10% à 7,65 D et 4,65 D.