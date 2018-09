La Bourse de Tunis clôture la séance du Mardi 18 septembre 2018 en territoire positif où le Tunindex s’est apprécié de 0,29% à 7.942.41 points dans un volume d’affaire de 7.732 MTND. La balance des variations a été tirée vers le haut affichant 26 hausses contre 23 baisses.

Le titre SFBT a réalisé le plus gros volume de la journée, drainant 3.485 MTND de ses capitaux, clôturant la séance à 23,90 TND, soit un accroissement de 0,04% .

Le titre EURO-CYCLES a haussé de 6,08% en s’échangeant à 22,49 TND, suivi par le titre ASSAD qui a gagné 6,06% à 8,22 TND. le titre SOPAT grignote 5,78 % finissant la séance à 2,01TND.

Dans le vert, le titre AETCH s’est bonifié de 4,08% à 0,51 TND, suivi par le titre CARTHAGE CEMENT qui s’est monnayé à 1,80 TND, soit un accroissement de 2,85%.

Le titre ESSOUKNA s’est placé en lanterne rouge en perdant 4,58% à 1,75 TND suivi par les titres ICF et STIP qui ont reculé respectivement de 4,34 % et 4% à 106,70 TND et 1,68TND.

Dans le même sillage, le titre LAND’OR chute de 3,51% à 10,42 TND suivi par le titre SIMPAR qui a baissé de 2,99% clôturant la séance à 30,80TND .