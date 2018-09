La Bourse de Tunis débute la séance, de mardi 18 septembre 2018, dans le vert où le Tunindex progresse de 0.42% enregistrant 7 952.93 points dans un volume total de 0.475 MTND.

Dans le vert, le titre SAM (Société Atelier du Meuble Intérieurs) gagne 2.91 % à 3.18 TND, suivi par les titres STAR et SANIMED qui progressent respectivement de 2.76 % et 2.73 % à 140.50 et 2.63 TND.

A la baisse, le titre UBCI perd 2.96 % à 27.80 TND tout comme les titres ESSOUKNA et TAWASSOL GROUP HOLDING qui reculent respectivement de 2.67 % et 2.63 % à 2.55 TND et 0.37 TND.